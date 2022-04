Charles Hery RANDRIAMANANTENA

Grande expérience dans la direction de projets de transformation, service management au sein d'entreprises multinationales.



Développement de Business case, Schéma directeur d'envergure avec les Dirigeants.



Démontre une fiabilité et adaptabilité pour animer des équipes multiculturelles et mener à bien des change management d'envergure à millions de budget : Merger & Acquisition, Mise en place ERP (Supply chain, SAP MM WM), Outsourcing en Inde, Testing.



A mené à bien des missions dans de nombreux pays : Suisse, Italie, Angleterre, Inde, Singapour, Philippines, USA, Maroc.



Mes compétences :

Gestion d'équipes multiculturelles

Supply chain management

Outsourcing

PRINCE2 "Foundation & practitioner"

Gestion de programmes IT

ITIL

SAP Project management

Directeur de projet

MBA

International

SAP

PRINCE 2

Conduite du changement

Logistique