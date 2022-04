J'approche tout doucement du moment de prendre ma retraite (il me reste un peu moins de huit mois de boulot).

A partir de ce moment, je serai de nouveau présent sur le marché de l'emploi. Je souhaiterai en effet faire profiter d'autres personnes de l'expérience accumulée dans le cadre d'une vie professionnelle extrêmement riche.

Les domaines de l'esprit d'entreprendre, de la création d'entreprise, des qualités entrepreneuriales de l'accompagnement des entrepreneurs et entreprises, de la pédagogie et des évolutions de celle-ci, de la situation institutionnelle wallonne, des relations internationales,... n'ont pas beaucoup de secrets pour moi. Je partage volontiers ces expériences.

Me contacter ? charles.hittelet@gmail.com ou +32 477 89 17 01.

A très bientôt ?

Charles



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Conduite du changement

Management