Charles ISOUX

Je suis Gérant de société, société dont l'un des objectifs premier est de représenter des fabricants de menuiserie et développer leurs chiffres d'affaires auprès d'une clientèle Pro (artisans de pose, constructeurs, responsables de Centres de profit...) sur le marché en régions Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche Comté, l'un dans les produits menuisés assemblés en PVC et ALU, l'autre dans les portes d'entrée blindées assemblées en acier et bois, le second objectif est de mettre en place à moyen terme des conventions commerciales avec de professionnels vendant des menuiseries (boutiques, show room...) pour distribuer les marques de ces fabricants au travers de l'organisation nommée "RESEAU MENUISERIE".



Pour atteindre ces objectifs, 2 orientations, la première je propose la mise en relation directe avec les usines, la seconde je recherche des Commerciaux indépendants, Agents commerciaux H/F pour travailler au développement de ces secteurs.



Contactez moi - A trés vite



Mes compétences :

Conseil

Autonomie professionnelle

Rigueur