Charles JACQUEMARD

Psychologue du travail de formation, je suis intervenu sur des problématiques de changements, d’accompagnement de projets, d’ingénieries de formations, de résolution de conflits et de risques psychosociaux



Fort de mes expériences dans le secteur public, associatif et privé, notamment au sein de cabinets de conseils en Ressources Humaines, j’accompagne des organisations qui souhaitent améliorer leurs performances au travers du bien-être au travail de leurs collaborateurs.



Convaincu que la contribution des collaborateurs à la performance d’une organisation passe par le bien-être au travail, je mets mon expertise et mon énergie au service de cet objectif dans chacune de mes interventions.



Mes compétences :

Audit

Microsoft Windows

Microsoft Office

Apple Mac