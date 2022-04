Charles JARRAUD

Après trois ans d’étude dans le domaine du Commerce International, je suis actuellement en première année de Master International Management à l’INSEEC Business School de Bordeaux.



Ayant toujours été attiré par les échanges internationaux, ces études m’ont permis d’effectuer des expériences professionnelles à l’étranger et en France mais toujours dans une optique de développement international. Pour certains, ces expériences pourront paraitre décousues, puisqu’elles sont très diverses, mais pour moi, elles sont une force, puisqu’avoir travaillé dans des secteurs très différents et dans des entreprises de taille différentes (de 80 à 2 employés), m’a permis d’obtenir une large palette de compétences.



Du développement international à la communication en passant par le management de projet, j’ai dû faire preuve d’une grande rigueur et polyvalence dans les tâches qui m’ont été confiées. Pour mener à bien ces projets dans un environnement international, adaptabilité, ouverture d’esprit, organisation, et autonomie ont été les maitres mots.



Je suis actuellement en recherche de stage pour une période de 6 mois si possible dans le secteur des vins et spiritueux.





Mes compétences :

Google Web Toolkit

Wordpress

Google analytics

Google Drive

Google Adwords

Adobe Photoshop CS4

Internet

Informatique

Microsoft Office 2010

Blogging

OpenOffice

Développement international

Conduite de projet