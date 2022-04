Charles JEGO

Aujourd'hui à mon compte, après un passage bien formateur dans le monde salarié, sur divers secteurs d'activités et diverses tailles d'entreprises.



Formation :

Diplômé de l'Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers.

Spécialisation en process agroalimentaires

Forte affinité personnelle pour le développement informatique et l'analyse quantitative.

Passionné par le monde marin (apnée, plongée, surf, pêche en mer)

Passionné par l'actualité scientifique, cosmologie, biologie, anatomie, sciences appliquées, environnement.



Résumé de mes expériences pro :

Je démarre avec un diplôme d'ingénieur en agriculture...

... et travaille aujourd'hui comme :



- Executive Director dans le secteur du MICE / DMC / TRAVEL

- CEO Trade and Goods. Site internet développé : http://www.sejouraventure.com

- Freelance sur divers secteurs

- business development

- formations vendeurs et fidélisation

- création de sites internet commerciaux





Dernière expérience salariée : Asurion Ltd, Assureur affinitaire (Leader sur le marché US, premiers pas en Europe). Responsable Marketing Opérationnel France.

Création / suivi de reportings complets et automatisés (Commerce, fraudes, qualité, NPS)

Développement d'outils de gestion et analyse, missions transverses.

Formateur réseau (excellence vendeurs). Création des modules de formation et animation des sessions sur toute la France.



Première expérience : industrialisation d'un nouveau procédé agroalimentaire

création - direction d'une société agroalimentaire innovante (5 ans)

Développement des produits et process.

Réalisation des Business plans et analyses financières.

Direction commerciale et marketing - communication.

Négociation des licences / brevets technologiques.

Spots télévisuels - relations presse.



Depuis, je travaille dans le monde du commerce tertiaire.

J'ai orienté ma carrière vers la relation grands comptes.

Constitution, Gestion d'équipes commerciales

Création / suivi des plans commerciaux

Conception / diffusion des modules de formation

Analyse / audits : process clients et produits, rentabilité des programmes, retation commerciale, etc.

Création de logiciels / outils informatiques pour tous types d'applications.

Relations fournisseurs (prestataires informatiques, communication, création, maîtrise d'ouvrage immobilier)



Mes affinités très fortes avec la programmation informatique et les statistiques opérationnelles m'ont permis de développer une forte notoriété en interne, sur tout ce qui touche la conceptualisation et la création de reportings analytiques.



Diverses missions et séjours à l'étranger (Maghreb, Polynésie, Antilles, Océan indien, Canada, Afrique centrale, Espagne, Amérique du Sud).





Mobile à 100%. France et étranger



Mes compétences :

Agroalimentaire

Analyse statistique

Animation

COMMERCE

Commercial

Développement informatique

Franchise

Informatique

Optimisation

Process

Relationnel

Reportings

Statistique

Vente

Marketing

Management

Finance

Communication

Assurance

Business dev

SQL

MS Excel VBA