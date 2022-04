Charles JEULAND

Diplômé ingénieur mécanique ICAM en 2008, j'ai décidé de poursuivre mon apprentissage par un mastère spécialisé en management de la qualité, sécurité et environnement au CESI.



Cette spécialisation m'a permis d'obtenir le poste de responsable Qualité, Sécurité et Environnement Sites à JEUMONT ELECTRIC pendant deux années (chantiers de maintenance et d'installation d'alternateurs sur centrales hydrauliques, thermiques et nucléaires, et industries majeures en Europe).



Départ début janvier 2011, pour une expérience professionnelle et personnelle au Canada (région de Québec). j'ai occupé le poste de responsable technique dans une entreprise de conseil spécialisée dans les calculs de protection sismique.



De Août 2012 à 2014 j'ai occupé la fonction d'ingénieur qualité développement au sein d'Inergy Automotive Systems, groupe Plasticomnium.Array



2014-2016. Responsable QHSE à LFP, groupe PIGEON.Array. Entreprise de 190 personnes.

Management de la qualité, hygiène, sécurité et environnement. Délégataire sécurité du site.

Garant du maintien des certifications ISO TS, ISO 9001, ISO 13485.

Management d'une équipe de quatorze personnes.

Domaines d'activités de l'entreprise : automobile,médical, agroalimenraire, cosmétique...



Depuis mars 2016. Responsable qualité et environnement au Groupe MaineArray . Entreprise de 240 personnes.

Management de la qualité et environnement sur 3 sites.



Mes compétences :

QHSE

Qualité

Sécurité

Iso 9001

Iso ts

Management

Plasturgie

Anglais

Analyse de risques

Amdec

Amélioration continue

Métrologie

Marque NF