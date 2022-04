Charles JOURDAIN

Fort d’une expérience de plus de dix ans dans le secteur du commerce et de la vente, j’ai appris à travailler en équipe, à être polyvalent et réactif.



Ma disponibilité et mon investissement ont toujours été très appréciés de mes précédents employeurs.



Vous recherchez une personne organisée, à l'écoute de vos clients, ayant le sens du travail en équipe et dotée d'une capacité à emmener cette équipe à atteindre / dépasser ses objectifs, je vous invite à me contacter !





Mes compétences :

Open Office

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop