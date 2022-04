Charles Jourdan - apprenti ingénieur en étude et développement



Apprenti ingénieur à l'ESIEE Paris dans la filière systèmes embarqués en contrat d'apprentissage chez Eurogiciel engineering.



Mes compétences :

Linux

PSPICE

JavaScript

Matlab

Labview

VHDL

FPGA

Protocoles TCP, TFTP, CAN

Électronique analogique et numérique

CAO Catia

ClearQuest

Isis & proteus

MySQL

C

Rhapsody

Jira

PHP 5

Shell