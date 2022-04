Charles-Julien VANDAMME

Actuellement ingénieur aérodynamicien à Snecma (groupe Safran), j'ai suivi un parcours de spécialisation en fluides et énergétique au sein du département modélisation mathématique et mécanique de l'ENSEIRB-MATMECA.



Domaines de compétence :



- Aérodynamique

- Turbulence

- Thermique

- Méthodes numériques : éléments finis, volumes finis

- Simulation numérique d'écoulements fluides

- Analyse numérique







- Mailleurs : Gambit, Fluent meshing (Ansys Workbench)



- Environnements et codes de calcul :

Ansys Workbench, Ansys Fluent, Abaqus, RADIOSS



CAO : Catia V5



Post traitement : CFD-Post, tecplot 360, Ensight



- Langages de programmation : Fortran 90, Matlab, bases en C++ et python



- Systèmes d'exploitation : Windows, Mac OS, Linux

- Bureautique : Microsoft office, LaTeX



Mes compétences :

Transfert thermique

Simulation numérique

Aérodynamique

Résistance des matériaux

CFD

Analyse numérique

Mécanique des fluides

Calcul scientifique

thermodynamique