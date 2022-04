Charles KARCHER

Au cours d'une formation en alternance dans la gestion d'entreprise (5ans) j'ai eu pour mission le développement des projets suivants:



-La création et gestion d'une e-boutique dans le secteur de la distribution de prêt-à-porter

-Le développement d'un plan marketing

-La formalisation d'un processus de recrutement, de formation et d'intégration

-La réalisation d'une liquidation commerciale

-La réalisation d'une optimisation fiscale dans le cadre d'une cession de fonds de commerce



D'autre part, j'ai au travers d'expériences professionnelles acquis des compétences particulières en gestion comptable et financière. Je suis donc spécialisé dans:

-L'analyse financière de société dans les grandes dimensions de solvabilité, rentabiité et autonomie

-L'analyse des projets d'investissements

-Le montage de plan de financement

-L'évaluation d'entreprise



Mes compétences :

Comptabilité

diplomes

Distribution

Entreprise familiale

Finance

Gestion Finance Comptabilité

Manager

PME

Prêt à porter