Charles KARCHER

Bonjour,



Après un parcours professionnel dans la gestion de magasin, je possède les compétences transversales nécessaires aux fonctions de Directeur de Magasin. En effet, je suis en mesure d'accomplir les missions suivantes :



➢ Encadrer et motiver une équipe de travail grâce à une méthode, un discours et des objectifs clairs

➢ Accroître la profitabilité des rayons grâce une offre attractive et une gestion de stocks efficace

➢ Travailler à la fidélisation de la clientèle, clé de voûte de l’amélioration des performances

➢ Participer à la création d’outils, de procédés, et de projets dans un souci d’amélioration des pratiques et d’innovations commerciales.



Mes centres d'intérêts sont le bricolage, la décoration d'intérieur, le sport et la mode.



Mes compétences :

eCommerce

Stock Control

Merchandising

Gestion de la relation client

Gestion budgétaire

Management