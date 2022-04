Charles KELLER

Ingénieur Achats & Supply chain certifié APICS.



Ma formation et mon parcours se complètent par fonctions complémentaires : les Achats et le Conseil en Supply chain (Lean manufacturing).



J'apprécie accompagner le développement d'un business, c'est à dire intervenir pour créer ou augmenter la valeur ajoutée d'un produit/service, que ce soit en étant acheteur ou consultant.

Pour y parvenir, j’essaie de conjuguer ma rigueur dans l’analyse des situations et ma créativité. (Analyser une situation et proposer des solutions de rupture et créatrices de valeurs)





Mes compétences :

Qualité

Lean Manufacturing

Supply chain management

Achats

Lean

Assurance qualité