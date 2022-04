Charles KINDO-BOUADI

Après plusieurs stages à Côte d'Ivoire TELECOM(2005-2006), j'ai été recruté à Orange CI comme Conseiller Client (2006-2008), puis j'ai intégré l'équipe du Contact Center de MTN en décembre 2008, en juillet 2009 la cellule Fidélisation et Rétention client de MTN CI et en janvier 2010, l'équipe OUTBOUND du Contact Center de MTN CI.

Depuis, je me suis spécialisé en sécurité privée, en commençant comme commercial dans trois entreprises différentes puis je me suis vu offert l'opportunité de me former afin de devenir responsable technique à ISI SÉCURITÉ et aujourd'hui assistant technique de sécurité dans un organisme international depuis décembre 2014.



Mes compétences :

Adaptabilité

Rigueur

Microsoft Windows

Pack Microsoft Office

Internet