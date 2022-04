Charles LAHAYE

Disponible à partir d'Aout/Septembre 2016.



D'OÙ JE VIENS

Partir travailler à New York pour videodesk était un défi (et rêve, soyons honnête) que j'ai su relever et qui m'a apporté une précieuse expérience. En plus de comprendre les enjeux et opportunités du marché Américain, mon poste m'a aussi permis de travailler en tant Chef de projet et Responsable de compte technique pour deux des plus grandes compagnies high tech au monde.



OÙ JE VAIS

Fiable et consciencieux, je cherche maintenant un nouveau défi en tant que Chef de projet dans le secteur des nouvelles technologies, potentiellement en environnement anglophone, où je pourrai mettre à profit mon aisance à dialoguer et comprendre les besoins des clients et de mon équipe.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion d'équipe

Team building

Gestion de compte

Planification tactique

Recrutement

Management

Formation

Big Data

Base de données