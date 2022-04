Charles LAUDIER

Ayant grandi dans le commerce secteur haut de gamme et au contact de la clientèle depuis mon plus jeune âge (Ayant des parents commerçants), j'ai Poursuivi mes études dans ce sens. (BTS Management des unités commerciales.)

Avec un bon sens du relationnel du dynamisme et une Férocité importante dans les affaires;



A 19 ans je créais ma première entreprise dans l'événementiel "Palmeraie Night Production" (sonorisation - éclairages - vidéo) qui connais chaque année depuis sa création une hausse de chiffre d'affaire de l'ordre de 10 à 15% par an env.(Activité plutôt saisonnière et week end) je réalise également de la gestion de site de vente en ligne (e-commerce) pour l'entreprise de mes parents, ainsi que d'autres activités marketing au sein de leur entreprise pour apporter une présence importante sur le net, avec les outils et nouvelles technologies existentes misent a ma disposition.

Grace de nombreuses expériences très enrichissantes dans le secteur du commerce et du marketing, je souhaite à présent me créer un réseau dans le secteur de l'immobilier ou immobilier de luxe.



Je ne suis absolument pas fermé à d'autres propositions/voies qui ne peuvent qu'enrichir mes connaissances personnelles et professionnelles. N'HÉSITEZ PAS A ME FAIRE DES PROPOSITIONS DE TRAVAIL.



Mes compétences :

Gerant entreprise