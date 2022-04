Charles LE SEAC'H

Fort d'une expérience de plus de 7 ans dans le monde de l'ECM, j'interviens, au gré des missions qui me sont confiées, à toutes les étapes de vos projets :

* cadrage : définition des objectifs et enjeux du projet, identification des impacts organisationnels et des améliorations attendues;

* spécifications : détails des fonctionnalités de la solution envisagée et des contraintes projet;

* conduite de la réalisation : gestion de l'équipe de réalisation, suivi du planning, du budget et de la qualité des livraisons;

* formation : définition du plan de formation, production des supports et dispense aux stagiaires.



Formé aux principales solutions du marché (IBM FileNet, EMC Documentum, Alfresco, ...), je bénéficie d'une indépendance technologique

me permettant de proposer les solutions les plus adaptées aux contextes organisationnels, fonctionnels et techniques de mes clients.

En cas de challenge technique, l'équipe d'experts d'Amexio sait en outre répondre rapidement et avec précisions aux questions les plus pointues.



N'hésitez pas à me contacter pour tous vos projets ECM (dématérialsation, BPM, GED, archivage légal).



Mes compétences :

Alfresco

AMOA

Archivage

BPM

Coaching

Conseil

Documentum

ECM

FileNet

Formation

GED

Microsoft Sharepoint

Open Source

TMA

Workflow

Ressources humaines