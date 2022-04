Mustapha BACHIRI

Etude et réalisation de projets d'automatisation et régulation de Process.

Chiffrage des projets GTB/Régulation.



Je développe et programme des automates de régulation ainsi que des applications de supervision et d'IHM. Je maîtrise différents types de logiciel de programmation et supervision:



• Wonderware (InTouch, ArchestrA)

• PCVue

• SCHNEIDER ÉLECTRIC: Supervision Vista, TAC Menta, StruxureWare, Unity pro

• NEWRON SYSTEM: NL220, NLFacilities Design Suite, OPC

• TRIDIUM: Développement de plateforme Niagara, Supervision, Serveurs web

• DISTECH-CONTROLS: EC-NET-AX, EC-gfxProgram, Comtec

• HONEYWELL: Supervision Arena, Caire, Coach AX, Display builder

• COMMUNICATION: Bus LonWorks, MODBUS, PROFIBUS, M.P.I, BaCnet



Mes compétences :

Automaticien

GTB

Intouch

PCVue

Régulation

Schneider

Supervision