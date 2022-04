Charles LEGRAIN

Gestion de parc informatique :

- Administration technique et matériel d'une solution de M-Shopping

- Postes de travail Windows 2000, XP, Vista, Seven.

- Serveurs Windows 2000, 2003, 2008, 2012, TSE, DHCP, NAS, IIS,Active Directory, Exchange, SQL.

- Virtualisation Vmware et Hyper-v

- Administration de VPN

- Data Center

- Conseil et administration d'infrastructure IT de clients



Administration et implémentation de sites web et e-commerce.



Gestion et administration du parc de téléphonie fixe, PABX et mobile



Responsable des services généraux





Mes compétences :

DSI

Responsable informatique

Administrateur systèmes et réseaux

PABX

Services généraux

Responsable des achats IT