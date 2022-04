Charles LEGRAND

J'apprécie particulièrement encadrer une équipe dans le cadre d'une exploitation dont j'ai la responsabilité.

J'aime accompagner mes équipes sur le terrain et rester en contact avec la clientèle, mettre en place des challenges et des projets de développement.

Je tente toujours de fédérer mes équipes et faire en sorte de créer un climat de travail convivial mais pourvu d'objectifs concrets, sur lesquels mes collaborateurs doivent s'engager.



Mes compétences :

Management

Négociation commerciale

Vente

Travail en équipe