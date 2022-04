Charles LEGUELTEL

Après avoir travaillé durant dix ans comme responsable de projets dans différentes agences de communication éditoriale, j’ai eu envie d’indépendance.

Depuis 2010, c’est donc en free-lance que j’exerce mes compétences de rédacteur ou de responsable éditorial pour le compte d'agences ou directement auprès d'entreprises.

En tant que rédacteur, je m'adapte à tous les supports (presse, édition, digital) et pratique tous les modes de traitement (articles, portraits, reportages, interviews, etc.). Et comme responsable éditorial, je m'imprègne de la culture de l'annonceur pour animer les comités de rédaction, briefer les journalistes, et superviser la DA/PAO.



Mes compétences :

Assurance

Collectivités Territoriales

Culture

Rédaction

Santé