De nature dynamique, sociable et autonome, je suis intéressé par le développement commercial des entreprises, notamment vers l’international. Mes différentes expériences dans divers pays (Australie, Mexique, Argentine) m'ont appris à m'adapter rapidement dans un nouvel environnement.



Actuellement en Master 2 Entrepreneur à l’EMN de Caen, je suis à la recherche d’une expérience professionnelle de 6 mois et plus.





Mes compétences :

Microsoft Visio

Microsoft Word

Microsoft Excel