Emmanuel PERCHE

L'approvisionnement, la planification et les projets Supply Chain sont mon quotidien. D'assistant logistique à planificateur, mes relations avec les responsables de production, le service qualité dans le domaine médical, le pôle industrialisation et le service commercial me permettent d'appréhender de façon globale les différentes problématiques d'une entreprise industrielle et surtout ses contraintes logistiques. En parallèle et dans le cadre de ma fonction, je participe activement à la mise en place et au développement de la supply chain.



Mes compétences :

Planification

Logistique

Lean supply chain

Gestion de base de données

ERP

Microsoft Office

Conduite de projet

Implants Medicaux