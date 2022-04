Charles LEPRETRE

INGENIEUR DE MAINTENANCE SPECIALISTE MATERIEL GERBER:

C.A.O - PLOTTER - CUTTER .



28 ans d’expérience chez GERBER TECHNOLOGY FRANCE;

Je crée ma société de service:

Maintenance, réparation, formation ,vente de pièces détachées neuves et reconditionnées.

ACHAT ET VENTE DE TOUT MATERIEL GERBER.

INTERVENTION sur toute la FRANCE et TUNISIE

Découvrez mon activité sur le site :www.G-cutter.com





Mes compétences :

SPECIALISTE MATERIEL PLOTTER ET CUTTER GERBER