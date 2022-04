Charles LIBION.BLGVTTJ.RU

Après un premier cursus international associant l'Allemagne, la Suisse et la France (Bachelor of International Business Management). Le choix du Master European Management Studies faisait office de continuité idéale dans mon parcours académique international. Ce master associant l'EM de Strasbourg et l'ESB Reutlingen, propose une formation aussi bien théorique que pratique.



Ma passion pour l'automobile m'a mené à travailler dans l'industrie automobile au sein de Bugatti Automobiles ainsi que dans le groupe Daimler, au sein de l'usine Mercedes-Benz à Molsheim.



Aujourd'hui, chargé de projets eBusiness pour l'entité française du groupe Hoffmann, je suis amené à travailler avec l'ensemble de la force de vente française,tout en étant l'intermédiaire avec notre maison mère en Allemagne sur les questions relatives à l'eBusiness.



Mes compétences :

Marketing

B2B

Gestion de projet

Procurement

Webmarketing