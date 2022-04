Charles LINSOLAS

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en « Gestion et production industrielle » je suis actuellement en Mastère Spécialisé à l’EM Lyon en « Stratégie et Développement des Affaires Internationales ».



Ayant un goût particulier pour la mécanique et les nouvelles technologies, je me suis engagé en « Génie Mécanique » afin de m’orienter dans le monde de l’industrie. Les matières dont j’ai pu suivre l’enseignement à l’ENISE m’ont permis de découvrir la gestion de production et des systèmes industriels. J’ai effectué mon stage de 4ème année aux Etats-Unis, chez DENSO, une filiale de Toyota puis mon projet de fin d’études chez Volvo Powertrain. Par ailleurs, j’ai, par ailleurs eu la chance de participer au Défi Bouygues Construction en novembre 2012. Cette expérience m’a permis de découvrir le monde du bâtiment.



La formation dont j’ai pu bénéficier lors de mon Mastère Spécialisé m’a conduit à découvrir des projets plus transversaux. Je souhaiterai ainsi m’orienter dans l’ingénierie d’affaires. La formation dispensée lors de mon Mastère Spécialisé m’a permis de comprendre, au travers de mises en situation, l’environnement des appels d’offres : recherche de nouveaux marchés, vente de contacts ainsi que certains éléments de négociation.



Ayant vécu pendant plusieurs années aux Etats-Unis, j'ai eu la chance de pratiquer l'anglais que je parle désormais couramment. Cette période, ainsi que mon stage de 5 mois dans le Tennessee, m'ont permis d'apprendre à m'intégrer rapidement dans un nouvel environnement.