Charles Lionel IGOHO ZEPHIR

Titulaire d'un Master Évaluation et Préventions des Risques, dans l'équipe pluridisciplinaire en entreprise et/ou dans les services de santé au travail, j'apporte mes compétence dans le domaine de l'Hygiène Sécurité Santé au Travail.

Mon mémoire de Master a été publié dans les "Archives de Maladies Professionnelles" et présenté sous la forme d'un poster au Congrès Inter-Spill de Marseille 2009.

Afin de développer d'autres compétences comme l'audit, l'utilisation des outils statistiques, de l'épidémiologie, la traçabilité, j'ai préparé et obtenu un Diplôme Universitaire d'Hygiène Hospitalière.

je suis Titulaire d'un diplôme d'état d'infirmier qui me permet de m'adapter à différentes situations, de travailler en groupe, d'anticiper et de faire le liens entre mes différentes actions.

Je mets à la dispositions e entreprises et des services interprofessionnels de santé au travail ma double compétence sur l'ensemble de la métropole. Possibilité de missions à l'étranger. N'hésitez pas à me contacter j'étudie toute proposition.



Mes compétences :

Formateur consultant

IPRP

Creation et mise a jour du DUER

Enseignant en lycée Technologique

Vacataire à l'université de Bretagne Occidentale