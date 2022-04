Charles Loic DANAN

Aussi bien lors de ma formation estudiantine que professionnelle, je me suis soucié d'apporter à mon raisonnement divers prismes de réflexion.



De la sorte j'aspire à pouvoir relever le défi de confronter mon analyse, fruit d'un raisonnement acerbe et aussi exhaustif puisse t-il être, à la réalité des problématiques entreprenariales et organisationnelles modernes ainsi que des différents marchés qui les abritent.



En effet, après avoir travaillé comme planneur stratégique au sein d'une agence de communication et publicité, où je mettais en application certains des aprentissages dispensés à l'institut d'Etudes Politiques de Toulouse, je me suis dirigé vers HEC Montréal.

C'est grâce à cette école que j'entends appronfondir mes habiletés de direction et de gestion des entreprises (création et stratégie), grâce au DESS en gestion, afin de compléter les compétences de marketing et plannification acquises durant deux années passées chez Hemisphere Droit.



Mes compétences :

Marketing

Planneur

Sciences Politiques

Stratégie