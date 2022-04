Charles-Louis PLANADE

Parlant couramment l'anglais, l'italien et le français, je dispose d'une expérience de plus de dix ans dans le domaine de l'analyse financière, de la modélisation et de la valorisation. Ces outils ainsi qu'une connaissance sectorielle de l'Environnement au sens large (déchets - matières premières - énergies renouvelables) m'amènent à conseiller les gérants de fonds dans leurs investissements et les chefs de PME cotées et non cotées dans leurs solutions de financement haut et bas de bilan.



Mes compétences :

Valorisation d'entreprise

Modélisation financière

Conseil

Analyste financier