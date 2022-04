Charles LUIZET

Après une licence en droit, j’ai intégré le Crédit Lyonnais en 1989, où j’ai participé à la création des pôles professionnels (chargé de clientèle artisans, commerçants et petites entreprises).

En 1991, j’ai décidé de me réorienter vers la distribution et suis entré comme responsable de rayon chez Décathlon, où j’ai pu allier passion du sport et sens du commerce, avec un parcours évolutif sur différents rayons, puis de direction de points de vente.

En 1999, j’ai intégré la Halle aux Chaussures pour prendre en charge la Direction Régionale Paris-Sud, composée de 20 magasins et 2ème région de France en CA.

En 2001, j’ai choisi d’intégrer le Groupe Etam, pour participer à l’expansion de l’enseigne 1.2.3 Lingerie sur la France entière. J’ai ensuite intégré la marque 1.2.3 prêt-à-porter, en région parisienne puis dans la région Sud-est.

Mes réussites commerciales et humaines m’ont permis d’intégrer le siège du Groupe Etam en 2007 au poste de Responsable Ressources Humaines de l’enseigne Etam prêt-à-porter.

J’ai par la suite pris la décision de revenir à une activité de management commercial. C'est pourquoi j'ai intégré l'enseigne Mondial tissus au mois de mars 2010, en tant que responsable régional sur un grand quart Sud-Est de la France.

Depuis novembre 2011, j’occupe le poste de Directeur Opérationnel de Mondial Tissus, manageant 8 Responsables Régionaux et 72 magasins.



