Charles MALOT

Lauréat du concours d'attaché territorial 2015, spécialité administration générale, et titulaire d'un Master II de droit et gestion des collectivités territoriales, je suis Attaché territorial au sein de la commune de Bormes les Mimosas (83) en tant que collaborateur du DGS et gestionnaire des Assemblées.

Membre des Jeunes Européens, j'ai vécu successivement dans plusieurs villes du Sud et du Nord de la France, m'ouvrant aux différences culturelles des territoires français.



Mes compétences :

Communication

Photographie

Politique

Recherche de financement

Conseil juridique