Charles MAROTTA

Fort de 14 années d'experiences dans le domaine des energies renouvelables et notamment dans le grand éolien. J'ai pu mettre mes compétences pluridisciplinaires (urbanisme, foncier et Due Diligence...) au profit du développement, du financement, de la construction et de l'exploitation de projets de parcs éoliens (France entière) et solaires (en France et en Italie) et ainsi manager une équipe de 10 chargés d'affaires foncier et urbanisme répartis sur toute la France.

J'interviens dans toutes les phases d'un projet que ce soit dans le développement , les relations avec les élus et les administrations, la tenue de réunions publiques, les négociations foncères, le dépôt et le suivi des autorisations administratives; et plus particulièrement en phase pré-construction et financement, en apportant les garanties juridiques (securisation fonciere, autorisations administratives, obligation d'achat) necessaires aux financements internes et externes (audits) des projets.

Travail en équipe, autonomie et responsabilités sont les maitres mots de ma fonction.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Baux

Droit

Éolien

Foncier

juriste

Photovoltaïque

Urbanisme

Droit rural