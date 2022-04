Charles MARSIGNY

Self-made-man, il est important de croire en l'évolution personnelle par l'apprentissage individuel et permanent.



│« Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. » - Confucius



Généralement, un apprentissage classique cible et norme les compétences à un domaine donné. C’est un phénomène courant, celui de poser des étiquettes. Hors, pourquoi devrait-on être le spécialiste d'un seul et unique domaine ?

Apprendre par soi-même c’est essayer d’aller au delà de sa sphère de compétence, franchir sa propre zone de confort. Ce type d’apprentissage permet aussi d’avoir accès à ce que nous désirons vraiment.



Ces quelques mots définissent ma vision des choses et restent mon ambition de tous les jours. Ceci me permet aussi d'affirmer une expertise dans des domaines convergeant : le développement web et le design graphique.

Associé à près de 8 années d'expériences professionnelles et entrepreneuriales, j'ai aussi pu développer une forte appétence pour la stratégie de marque et le marketing digital.