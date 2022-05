Olivier MARSIGNY

Je suis gérant d'Aphélie Conseil Maintenance (http://www.aphelie-conseil.fr ).



Issus d'un parcours universitaire (formation doctorale) tout en travaillant dans divers postes de surveillant, le dernier faisant fonction de CE (conseiller d'éducation), j'ai commencé par un parcours de chercheur, dans un premier temps sous contrat dans l'industrie du traitement des eaux (Lyonnaise des eaux) puis comme responsable d'une équipe de recherche dans la sidérurgie (sur le décapage des aciers), jusqu'en 1993.



J'ai poursuivi mon parcours, à partir de 1994, pour me rapprocher au plus près de l'opérationnel dans l'industrie, dans des postes de consultant en management. J'ai travaillé dans ce secteur jusqu'en 2002.



J'ai ensuite pris des responsabilité de chef de service, sur un volet opérationnel (responsable d'équipes postées, gérant des installations de soutien à la production : logistique et traitement des gaz) autant que fonctionnelles (responsable QSE d'une usine Seveso du groupe Péchiney).



J'ai continué ce parcours opérationnel en occupant plusieurs fonction simultanément,dans un groupe travaillant dans la maintenance industrielle au profit de clients comme Arcelor, Arc International, à savoir :

- d'adjoint du Directeur Général,

- de directeur QSE

- tout en étant responsable opérationnel d'une filiale de ce groupe.



Tous mon parcours m'a conduit vers la prise de responsabilité opérationnelle, et à terme vers le partage entre une telle fonction opérationnelle de management d'équipe et une approche de conseil.



Aujourd'hui, mon objectif est de faire la synthèse entre mes expérience de consultant en management et mon expérience opérationnelle pour mettre à disposition des industriels une approche à la fois concrète, pragmatique se basant sur les concepts les plus avancés en matière de management, notamment basés sur les approches systémiques.



Mes compétences :

Conseil

Maintenance

Maintenance management

Management

Management R&D

Sidérurgie

Systémique

Traitement des eaux