Charles MARTIN-LAVAL

En 2008, j'ai fondé l'agence ADSONWALL : http://www.adsonwall.com



AdsOnWall est une agence de web-marketing spécialisée dans deux domaines du web-marketing :

-le Search Marketing : gestion et optimisation de campagnes Google AdWords

-le Social Marketing : création de plans de communication sur Facebook, gestion de campagnes publicitaires, création d'applications Facebook, recrutement de fans et community management



En quelques années, ADSONWALL a développé un réel savoir-faire dans l'analyse de données Analytics qui nous permet d'optimiser plus en profondeur les campagnes de nos clients.



Mes compétences :

Adwords

Applications Facebook

Community management

Community manager

Facebook

Google

Google adwords

Google+

Management

Manager

PHP

Publicité

SEM

SMO