Charles MARTINONI

DIRECTEUR ADMINISTRATIF et FINANCIER



Cadre expérimenté, 20 ans de responsabilité dans la direction financière de P.M.E ou filiales de Multinationale, forte expérience en milieu Anglo-saxon du contrôle des actifs.

Mon objectif est de faire de la finance, non seulement une zone de contrôle et de respect des procédures mais aussi une fonction à forte valeur ajoutée pour l’entreprise.



COMPETENCES CLES

Ø Management de grands projets, animation et

accompagnement au changement

Ø Optimisation du Working capital, stock et poste clients.

Ø Gestion comptable, reporting, contrôle de gestion.

Ø Développement d’activité commerciale.

Ø Aspect social, juridique, secrétariat général et assurances.



Mes compétences :

Budget

Business

Business Unit Management

FORECAST

Hyperion

IFRS

Management

Us gaap