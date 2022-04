Charles MELIN

Fort de 6 années d’expérience et aujourd’hui consultant sénior au sein du Cabinet Solucom, j’accompagne nos clients dans la mise en œuvre et la déclinaison de leur gouvernance SSI.

Diplomate, je suis à l’écoute des besoins clients afin de proposer des solutions adaptées à leur contexte. Rigoureux et pugnace, j’attache une importance particulière à la qualité des prestations lors de chacune des missions.





Mes compétences :

Conseil