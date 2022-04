Charles MELIN

Le Provisioning Mobile est le système à la frontière entre le SI commercial (lignes de marché Grand Public, Entreprises et Prépayé) et les équipements du réseau mobile. 24h/24 et 7j/7 celui-ci doit être disponible afin d'activer, modifier ou résilier les services de nos clients sur le réseau Bouygues Telecom.



Depuis mon arrivée chez Bouygues Telecom, trois principales missions me sont confiées au sein de la MOE Provisioning Mobile :

- Chef de projet sur les versions du système

- Architecte technique et fonctionnel

- Support N3 à la production



En 2011, je suis devenu "Woobee Expert Bouygues Telecom" sur la partie mobile. Les Woobees participent à la relation client digitale de l'entreprise en ayant la possibilité de répondre directement aux clients via le site Internet de Bouygues Telecom, Twitter ou Facebook.



