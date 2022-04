Charles MERRIAUD

Conseils en fiscalité et en investissement



MASTER II - INGÉNIERIE ET GESTION DU PATRIMOINE (2014)

MASTER II -PROTECTION JURIDIQUE ET SOCIALE DES PERSONNES VULNÉRABLES (2013)

MASTER I - DROIT NOTARIAL (2012)



MEMOIRE de fin d'études: La transmission du patrimoine au bénéfice d'une personne vulnérable.



Certification AMF 2014

Capacité professionnelle en assurances 2015



Mes compétences :

Droit patrimonial

Droit notarial

Protection des biens et des personnes

Protection juridique

Fiscalité patrimoniale

Gestion de patrimoine

Transmission d'entreprise

Gestion de la relation client

Banque de détail

Investissement

Banque privée

Assurance Vie

Conseil immobilier

Assurance

Financement immobilier

Prevoyance