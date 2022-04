Charles MEYNARDI

32 ans

Expérimenté en développement commercial

Bac+5 Commerce international et communication



Manager en poste chez Pierre et Vacances à Serre Chevalier.



Orienté vers l'humain et l'opérationnel, je suis un manager dynamique et investi. Capable de gérer les composantes business allant du sourcing achat à la performance commerciale, je suis apte à prendre une fonction mêlant responsabilité, prise de décisions et vision stratégique.

Fort d'une expérience solide dans la grande distribution et dans le domaine du tourisme, je suis à même d'évaluer les résultats d'une structure et de piloter l'activité en vue d'atteindre les résultats escomptés. Du fait de ma capacité à parler trois langues (français, anglais, italien), je suis à même de mener cela aussi à l'international.



Je suis passionné de montagne et prépare le concours du guide de haute montagne en parallèle de mon activité professionnelle.







Métiers envisagés à termes: Responsable commerciale, Adjoint de direction commerciale, compte-clé, Responsable de magasin.

Domaines de travail préférentiels: Sport, Bien-être, Environnement et énergies renouvelables



Mobilité 05, 73, 74, 01 Suisse.



Mes compétences :

Piloter une activité commerciale

Négocier en tant qu'acheteur et vendeur

Définir une orientation stratégique

Manager une équipe

Sens des responsabilité

Vision d'ensemble

Rigueur

Dynamisme