Je m'appelle Charles MICHEL

Je suis domicilié à Nancy rue jean baptiste lulli tour claude lejeune 54000 Nancy

Imprimeur de profession pendant longtemps, je suis actuellement agent administratif

Je maîtrise bien la langue française, pratique divers logiciels (Word, Excel, Ciel Sage et EBP Compta, Power Point, Publipostage, Access, In design, Illustrator, Photoshop, Publisher, Xpress) sur PC ou Macintosh



Tél : 06 45 72 08 78

Email : charlesmichel@yahoo.fr



Mes compétences :

Classement des dossiers, gestion appels d’offres

Accueil physique et téléphonique

Rédaction des courriers, facturation

Maîtrise de l’outil informatique

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Publipostage

Microsoft Publisher

Microsoft Access

Peinture

Internet