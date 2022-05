Ludovic TIRACHE

Ancien militaire ( brigadier chef ) de 38ans ayant servi au 1er reg de chasseurs à thierville sur meuse avec notamment des postes a responsabilité comme sur la cote d'ivoire avec avec un poste de responsable carburant du detachement situé pres de yamoussoukro. j'ai ete le directeur adjoint de la société de sécurité NJFSERVICES basé sur libreville au gabon . cette structure a un effectif de 100 personnels et nos principales missions se composées pour sa plus grande partie de prestation de gardiennage de site professionnel , privée et d'événements ponctuels ( meeting , concert ,....). Sur LIBREVILLE , j'ai suivi une formation responsable HSE et auditeur interne .





Mes compétences :

Cohésion en équipe

Travail en équipe

Ambition

Adaptation

Flexibilité

Disponibilité