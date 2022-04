Charles MOREAU

Je suis diplômé depuis 2005 de l'EPMI (école d'électricté de production et des méthodes industrielles à cergy pontoise) école d'ingénieur généraliste où je me suis spécialisé dans les systèmes industriels.

Je travail actuellement pour le compte d'ENDEL et je suis en poste sur le site de l'OREAL à aulnay sous bois : SOPROREAL où je suis responsable maintenance.



Mes compétences :

ATEX

HSE

Production

Qualité

Sécurité