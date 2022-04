Charles MORILLON

Après avoir étudié à l'Ecole de Gestion et de Commerce du Mans en alternance chez Auto Châssis Internationale, Le Mans en tant qu'acheteur Produit Hors Fabrication puis Bien Equipement, je suis partit à la découverte de nouvel culture et l'envie d'améliorer mon anglais dans les pays asiatique. Cela m'as beaucoup ouvert sur l'international, les échanges qui sont possible d'y être fait et l'importance de la maîtrise des langues.

Prochainement je pars pour une durée indéterminé en Russie afin d'y approfondir mes connaissances culturels et d'y apprendre la langue. J'aimerais y trouver également un travail.