Erwan.ragueneau@gmail.com



Curieux et dynamique, j'apprécie le travail en équipe et le pilotage du partage de bonnes pratiques au service du développement des organisations et des compétences.



Polyvalent et motivé, j’ai pu enrichir mes compétences techniques dans le domaine du numérique par le biais de l’auto-formation dans le but d’intégrer les leviers digitaux pour servir la stratégie d’une entreprise.



De plus, grâce à mes différents projets et expériences professionnelles j’ai ainsi développé mes compétences pratiques en Marketing.



Arrivé à un tournant dans ma carrière professionnelle, je me challenge, en recherchant une nouvelle opportunité de m'exprimer.



● Mot-clés : Marketing, Communication, Marketing Digital, Web Marketing, Business Development.



Mes compétences :

Marketing

Communication

PAO

Microsoft Office

Web design

JavaScript

CSS 3

CMS open source

HTML 5

Bootstrap

Développement web