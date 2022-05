Bienvenue à vous !



J’ai un profil de chargé de missions en Ressources Humaines (orienté recrutement et développement des RH) et suis à l'heure actuelle à la recherche d’un emploi dans la continuité de mon parcours, mais aussi, parallèlement et idéalement, d'une première expérience en qualité de manager, chef d’équipe, responsable de service ou encore responsable de centre de profits.



Titulaire d’un Bac+3 en Gestion des Ressources Humaines, j’exerce mon métier depuis près de 15 ans. J’ai occupé principalement, au cours de ma carrière, diverses fonctions dans les R.H. (recrutement, formation, paie, GPEC, gestion du personnel…) et vient de valider, en complément, une formation de management afin de me donner toutes les chances de pouvoir, un jour, mener mon projet à son terme.



Ces expériences enrichissantes, dans des secteurs et des entreprises divers et variés, m’ont permis de développer de nombreuses compétences mais aussi des qualités de rigueur, d’organisation, de persuasion, de gestion, de diplomatie, et de communication.



Ainsi, dans l'absolu, j’aspire aujourd’hui, aussi bien professionnellement que personnellement, à orienter ma carrière vers un métier avec de plus fortes responsabilités ce qui me permettra soit d’évoluer dans une entreprise où je pourrai être amené à travailler dès lors qu’un poste de cette nature viendrait à être vacant ou créé, soit de pouvoir prétendre couvrir directement des fonctions à plus fortes obligations.



C’est pourquoi, je suis ouvert à tout type d'opportunité, directement ou indirectement lié aux RH et à mon projet, et me tiens prêt, ici ou ailleurs, à franchir les étapes nécessaires pour atteindre mon objectif.



Alors pour plus de détails, n'hésitez plus, contactez-moi!



Bien cordialement,

Yohann PAPIN.



Mes compétences :

Administratif

Assistant ressources humaines

autonome

Capacité d'adaptation

Commercial

Ecoute

Gestionnaire

GPEC

Marketing

Paie

Planning

Polyvalent

Recrutement

Relationnel

Ressources humaines

RIGOUREUX