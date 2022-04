Charles MORIOT

Spécialiste dans le domaine du prototype automobile. J'ai décidé après 20 ans d'expérience dans ce secteur de m'orienté vers le luxe et la cosmétique.



Mes derniers développement .

- Alexander Mc queen parfum

- Dahlia Divin Givenchy

- Missoni

- Carolina Herrera

- Or Rouge

- Manisfesto

- Opium

- Parisienne

- Saharienne

- Forever Youth Liberator.



Expert sur les logiciel de CAO et FAO :

Catia V4 et V5

Worknc et WorkncCad

Rhinocéros et Rhino Cam

Alias Studio

SpaceClaim

Keyshot ( logiciel de rendu réaliste et d'animation )

ARION (logiciel de rendu)



Mes compétences :

Modélisation 3d

MOULES OUTILLAGES MOULISTE

Prototypage et design

Rendu 3d

Conception de Produits

Amination 3d

parfum

rhino

automobile

catia

luxe

modélisation

CAO

Design