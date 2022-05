Olivier KRZESZOWIAK

En reconversion depuis juin 2012 ; formation à l'Afpa Bordeaux-Caudéran et validation du titre d'Agent d'Entretien du Bâtiment (second-oeuvre : électricité, plomberie, aménagement intérieur, travaux de finitions) en mars 2013.

Création de la société "OlivierK Habitat" - travaux de rénovation et d'amélioration de l'habitat ) en Avril 2013.



De formation Ecole Supérieure de Commerce, fort d’une expérience de 12 ans, j’ai occupé des fonctions opérationnelles et managériales notamment dans la banque-finance.

En quelques mots : gestion de projets, responsabilités, encadrement.

Ma valeur ajoutée : sens du contact et du client, forte implication, organisation.