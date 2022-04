Charles MOUGEL

Après des études d'informatique, j'ai créé mon entreprise en 2003, pour concevoir des logiciels et sites internet, tout en apportant formations et conseils à des entreprises, associations ou particuliers.



Passionné par la diffusion d'internet et de sa culture dans la société, j'ai pu expérimenter le télétravail et les outils de collaboration en ligne, avant meme que l'on ne parle de web2 ou de réseaux sociaux. Ma participation active dans de nombreuses communautés en ligne m'a parfois ammené à jouer le role de community manager, ou encore à intervenir "sur le terrain" (table ronde, conférence, atelier, interview).



Que ce soit pour la conception d'outils informatiques, ou pour l'accompagnement de projets individuels ou collectifs, mon intérêt s'est toujours porté sur l'étude des réseaux d'interactions entre hommes, machines, et informations. Je suis donc attiré par des notions telles que le management des connaissances, les assistants intelligents, les comportements collectifs, ou encore la mémétique (évolution des comportements et des idées), le human computing (calcul assisté par de nombreux humains) ou les algorithmes évolutionnaires interactifs (exploration et optimisation de solutions).



Depuis 2009, afin de consolider mes compétences touchant à la modélisation des comportements humains et à l'interaction hommes/machines, j'ai repris mes études en suivant un master de sciences cognitives et médias numériques, option analyse comportementale et ingénierie de l'interaction.



Je suis aujourd'hui à la recherche d'un stage de recherche d'une durée de 6 mois (mars/aout 2011), dans le but de poursuivre des recherches dans ces domaines, que cela soit de manière académique, ou en participant à l'évolution des outils et techniques dans un service de R&D.