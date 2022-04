Charles MOULINIER

Depuis mon intégration en 2014 dans le service Recherche et Développement du groupe GSF, j’accompagne les équipes de nos sociétés de production pour soutenir le développement de GSF dans le secteur santé (milieux de soins, industries pharmaceutiques et salles propres en général).



J’apporte le support technique pour la mise en œuvre sur le terrain des méthodes de nettoyage et décontamination, dans le respect des exigences règlementaires et des bonnes pratiques.



En tant qu’expert R&D, je suis force de proposition, de recherche et d’innovation auprès de nos collaborateurs, pour qu’ensemble, nous puissions apporter toujours plus de satisfaction à nos clients.





Mes compétences :

Contact facile